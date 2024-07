CDS congratula-se com revalorização profissional e salarial dos militares portugueses

O CDS da Madeira congratula-se com a revalorização profissional e salarial dos militares portugueses e com as medidas de apoio aos antigos combatentes decretadas pelo Governo da República.

"Depois de anos de inércia e de abandono, pondo em causa as missões de defesa e segurança do país, é com enorme satisfação que se vê o Governo a tomar medidas para valorizar e dignificar as Forças Armadas", refere o partido.

Esta satisfação ganha outra grandeza por sabermos que foi o Ministro da Defesa e líder do CDS, Nuno Melo o autor das medidas agora tomadas". CDS

O CDS da Madeira que esteve na base do Estatuto do Antigo Combatente em vigor na Região congratula-se com a decisão de conceder os medicamentos gratuitos a todos aqueles que serviram a Nação e que hoje enfrentam as sequelas físicas e psicológicas da guerra colonial.

O CDS, conforme a sua proposta apresentada no Orçamento da Madeira, que deverá ser publicado no Diário da República, assume o compromisso de rever o Estatuto e conferir aos antigos combatentes novos benefícios e apoios, justamente reclamados.

O CDS, desde a sua fundação há 50 anos, diz que "foi sempre o partido que melhor reconheceu a importância de ter umas Forças Armadas dignificadas a equipadas para garantir a segurança e a defesa do país e ajudar nas missões internacionais a que Portugal está comprometido para assegurar a paz no mundo".