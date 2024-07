Bombeiros esperam que a revisão das tabelas salariais tenha retroativos a Janeiro de 2024

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) defendem que as tabelas salariais dos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) sejam corrigidas com efeitos retroactivos a Janeiro de 2024.

Em nota emitida, as instituições referem que a actualização das tabelas salariais com os respectivos aumentos, com retroactivos a Janeiro deste ano foi uma das propostas defendidas durante a reunião realizada, em Março, entre o ANBP/SNBP e o secretário regional.

Durante o encontro, "o Dr. Pedro Ramos comprometeu-se que iria acelerar este processo, assim que o Orçamento Regional fosse aprovado, algo que estava dependente da eleição do novo Governo Regional", pode ler-se na nota.