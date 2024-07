Coreia do Norte envia mais 500 balões com lixo para a Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou nas últimas horas cerca de 500 balões com lixo para o vizinho do Sul, um dos quais caiu na quarta-feira na sede oficial da Presidência, denunciaram na quinta-feira as autoridades sul-coreanas.

Cerca de 480 balões caíram na zona de Seul e na parte norte da província vizinha de Gyeonggi, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul e a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Esta nova vaga surge na sequência da anterior, lançada no domingo, que era também composta por cerca de 500 balões numa guerra de propaganda iniciada em maio.

Em resposta a Coreia do Sul tem realizado transmissões de propaganda anti-Pyongyang através da fronteira.

Em 2015, quando a Coreia do Sul reiniciou as transmissões por altifalante pela primeira vez em 11 anos, a Coreia do Norte disparou tiros de artilharia através da fronteira, levando o Sul a responder ao fogo, segundo as autoridades sul-coreanas, que não relataram nenhuma vítima.

Os lançamentos de balões do Norte eram amplamente esperados, uma vez que o país prometeu responder ao que chamou de repetidas campanhas de folhetos civis sul-coreanos através da fronteira.

Desde o final de maio, a Coreia do Norte lançou mais de 2.000 balões transportando papéis, restos de roupa, pontas de cigarro e até estrume em direção à Coreia do Sul, dizendo que esta era uma resposta aos ativistas sul-coreanos que enviavam panfletos políticos para o Norte através dos seus próprios balões. Nenhum material perigoso foi encontrado.

Em resposta, a Coreia do Sul suspendeu um acordo de redução de tensão de 2018 com a Coreia do Norte, retomando brevemente as transmissões de propaganda e os exercícios militares de fogo real na linha da frente nas zonas fronteiriças.

As transmissões de propaganda de 09 de junho pela Coreia do Sul terão incluído 'hits' da sensação K-pop BTS, como "Butter" e "Dynamite", previsões meteorológicas e notícias sobre a Samsung, a maior empresa sul-coreana, bem como críticas externas ao programa de mísseis do Norte.

As campanhas ao estilo da Guerra Fria entre as Coreias tinham sido interrompidas depois de a Coreia do Norte ter enviado pela última vez balões de transporte de lixo para a Coreia do Sul, no final de junho.