33 alunos foram à segunda fase dos Exames Nacionais de Inglês, Alemão e Francês

Realizaram-se, esta quarta-feira, 24 de Julho, os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário (2.ª Fase) de Inglês, de Alemão e de Francês, do 11.º ano de escolaridade. Na Madeira, os exames foram feitos por 33 alunos.

O Exame Final de Inglês foi realizado, em 12 estabelecimentos de ensino, por 26 dos 34 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 76,5%. O Exame Final de Alemão foi realizado, em quatro escolas, por seis dos sete alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 85,7%. Já o Exame Final de Francês foi realizado, num estabelecimento de ensino, pelo único aluno inscrito.

Segundo a Secretaria Regional de Educação, "o processo decorreu de forma tranquila".

Estes foram os derradeiros exames do Calendário de Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2024. Exceção à época especial de realização de provas e exames, destinada às situações previstas nos artigos 45.º e 46.º do Despacho Normativo n.º 4/2024, de 21 de fevereiro.