PS denuncia “estado deplorável” do centro de saúde do Paul do Mar

O Partido Socialista na Câmara Municipal da Calheta denunciou hoje o estado de degradação em que se encontra o centro de saúde do Paul do Mar, com enormes constrangimentos para os utentes, e alertou para a urgência de o Governo Regional avançar com obras de requalificação desta infraestrutura.

No entender da vereadora Sofia Canha, o centro de Saúde, que funciona num “edifício da Madeira Nova”, onde estão sediados igualmente os serviços da Segurança Social e da Junta de Freguesia, encontra-se num “estado deplorável”, com os problemas a se agravarem dia após dia, por falta de manutenção regular.

A socialista aponta que há graves infiltrações de água da chuva, as quais causam danos à estrutura do edifício, bem como bolores e humidade no interior, o que não é nada recomendável para a saúde dos utentes. Para além disso, as casas de banho estão também em mau estado, com problemas de canalização e de esgotos, ao ponto de o acesso às mesmas estar vedado. No caso do sanitário infantil, está inutilizável devido ao perigo de continuidade da queda dos azulejos.

A isto, junta-se um derrame de água, há anos, junto à válvula do contador, originando perdas e, consequentemente, elevados custos na conta da água, o que leva Sofia Canha a deixar reparos à incoerência e irresponsabilidade do Executivo, tendo em conta que são feitas campanhas de poupança de água para os consumidores, mas “não se é capaz de instituir políticas de poupança nos serviços da tutela do Governo”.

Na nota enviada à imprensa, a vereadora alerta ainda para o estado da claraboia – que nunca foi alvo de limpeza e apresenta fendas, por onde entram água e pequenos animais rastejantes – assim como para a falta de lugares de estacionamento reservados para utentes e pessoal do centro de saúde, uma vez que aqueles que foram criados junto ao edifício estão, normalmente, ocupados por carros de visitantes ocasionais e turistas.

Sofia Canha reforça, por isso, a urgência de o Governo Regional avançar com trabalhos de recuperação do centro de saúde do Paul do Mar e critica a inação e a indiferença do PSD em relação a esta problema. “O PSD era useiro e vezeiro em denunciar situações da tutela da República, quando o PS governava, mas não é capaz de ver falhas da tutela do Governo Regional. É caso para dizer, quem tem telhados de vidro não atira pedras ao vizinho”, afirma.