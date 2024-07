Élvio Sousa desconfia da existência do Conselho de Redacção do DIÁRIO

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, reagiu ao esclarecimento do Conselho de Redacção do DIÁRIO, manifestando estranheza pelo facto do mesmo existir, o que contraria as suas declarações públicas, e por ser um assunto abordado há já dois anos pelo partido e só agora merecer reparo por parte deste órgão.

"A inexistência de um Conselho de Redação (CR) já é abordada pelo JPP há mais de 2 anos a esta parte, sem, contudo, o DN-M ter vindo a público desmentir ou contradizer", refere, manifestando desconfiança em relação à verdade assumida pelos conselheiros.

"Se ele existe, que o seu diretor mostre a cronologia da sua constituição e torne publico as suas atas, e nomeadamente quantas decisões tomou o CR sobre a orientação editorial e se o CR concorda com a atual linha editorial do DN", salienta no comunicado.

Também desafia a que o DIÁRIO revele a todos os leitores "as cartas recebidas das entidades reguladoras e dos organismos independentes de direito público sobre a necessidade imperiosa de um CR no Diário de Notícias-Madeira".

Esta matéria é em parte abordada no 'Fact check' da edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, bem como num editorial a publicar ainda hoje pelo Director do DIÁRIO.