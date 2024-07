Telma Encarnação oficializada no Sporting

Telma Encarnação foi oficializada no Sporting Clube de Portugal. A avançada, de 22 anos, chega proveniente do Marítimo e assinou contrato até 2027.



"Estava há muitos na Madeira, com muitas oportunidades para sair, mas o Sporting apareceu no momento certo. É um desafio muito grande porque é um clube grande, é muito diferente do Marítimo e aqui os objetivos também são diferentes, mas estou pronta para isso", referiu a atacante aos meios de comunicação leoninos, assumindo: "Jogar no Sporting é a realização de um sonho. Estou a seguir o exemplo do Cristiano Ronaldo e, para mim, é um orgulho enorme", referiu o atacante madeirense.