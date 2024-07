JPP denuncia fraca execução do complemento de reforma na Madeira

Élvio Sousa (JPP) começou a sua participação a responder politicamente a Brício Araújo e anunciou que a caça à corrupção regressa em Setembro.

Élvio Sousa reconheceu haver boas notas, por parte do TC à Conta de 2022, mas também reparos, como ao elevado endividamento da Região, a execução lenta do PRR ou à atribuição excessiva de apoios. O deputado referiu o facto de, por três anos consecutivos, a conta do Segurança Social da Madeira não ser aprovada.

Mas a incidência maior da intervenção de Élvio Sousa foi para a execução de pouco mais de um milhão de euros como o complemento de reforma, por oposição aos mais de quatro milhões de euros orçamentados. É uma forma de enganar os madeirenses e, em especial, os mais idosos.