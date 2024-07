Medway recebe fundos de Espanha para vagões e locomotivas avaliadas em quase 60 ME

A transportadora ferroviária de mercadorias portuguesa Medway recebeu 20 vagões, estando ainda em curso o fabrico de oito locomotivas, subsidiados por fundos europeus espanhóis, sendo que este material tem um valor aproximado de 60 milhões de euros.

Fonte oficial da empresa disse à Lusa que estes vagões irão circular em Portugal e Espanha.

"Os vagões têm um valor total aproximado de 17,5 milhões de euros e as oito locomotivas um valor de cerca de 42 milhões de euros", referiu.

Num comunicado, a Medway indicou que "acaba de receber os primeiros 20 novos vagões porta-contentores, de um total de 113, que irão operar na Península Ibérica".

A empresa portuguesa, que opera também em Espanha, explicou que recebeu "através da sua sucursal espanhola, uma subvenção do Ministério espanhol do Transporte e Mobilidade Sustentável, no âmbito do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência, financiado pela União Europeia - NextGenerationEU, para desenvolver projetos na área do transporte ferroviário de mercadorias".

O financiamento permite "a modernização dos equipamentos ferroviários de transporte de mercadorias e renovar e adequar os vagões para o transporte de mercadorias, com o objetivo de contribuir para o aumento da quota ferroviária".

Esta iniciativa desenvolve-se no âmbito da estratégia 'Mercancías 30', de Espanha, "que visa promover o transporte ferroviário de mercadorias como espinha dorsal das cadeias logísticas multimodais, de forma a alcançar, também, as metas de descarbonização e sustentabilidade dos transportes", referiu a Medway.

Estes vagões permitem "aumentar a capacidade de serviço do transporte de mercadorias, melhorar a operacionalidade" e obter melhores ligações transfronteiriças, além de "favorecer o desenvolvimento de transportes sustentáveis e menos poluentes e aumentar a conectividade, fiabilidade e segurança do transporte de mercadorias", indicou.

A Medway disse ainda que, paralelamente, e "também subsidiado por fundos europeus Next Generation através do Ministério dos Transportes espanhol, está em curso o fabrico de oito locomotivas Stadler Euro6000", que serão entregues à empresa "antes de dezembro de 2025, e que estarão aptas para circular em bitola europeia".