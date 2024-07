Trump usa imagem da tentativa de assassinato para pedir mais fundos de campanha

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na sua página digital uma fotografia registada no decurso da tentativa de assassinato no sábado e aproveitou para pedir mais doações para a sua campanha eleitoral de candidato à Casa Branca.

"Sou Donald J. Trump. Não tenham receio! Sempre os amarei por me apoiarem. Unidade. Paz. Tornar os Estados Unidos de novo grandes!", lê-se na página digital do ex-Presidente junto a uma imagem a preto e branco -- mas com a bandeira dos Estados Unidos a cores -- na qual surge com o rosto ensanguentado e o punho direito erguido.

Trump, que ainda não foi designado oficialmente como candidato para as eleições presidenciais de novembro, surge como favorito na maioria das sondagens face ao Presidente Joe Biden, que se perfilha como o candidato democrata na ausência de alternativa, apesar de diversas figuras do seu partido defenderem a sua renúncia.

O candidato de 78 anos sofreu ferimentos ligeiros numa orelha durante um ataque a tiro de que foi vítima durante um comício de pré-campanha para as presidenciais norte-americanas de novembro, que decorria no estado da Pensilvânia.

Duas pessoas morreram no ataque, incluindo o atirador, identificado pela polícia federal norte-americana (FBI) como Thomas Matthew Crooks, 20 anos, que abriu fogo a partir de um telhado perto do local do comício.

Outras duas pessoas ficaram feridas no ataque.