CMF alerta para alterações provisórias rodoviárias para limpeza de árvores

A Câmara Municipal do Funchal informou que, por motivos de limpeza de árvores, torna-se necessário proceder às seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária:

Interrupção na circulação rodoviária e proibição de estacionamento, na Rua da Praia e no Largo da Praça, no dia 24 de julho 2024, entre as 9h00 e as 17h00, ficando garantido o acesso às garagens sempre que possível;

Condicionamento rodoviário das faixas centrais, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no dia 25 de julho, entre as 9h00 e as 17h00;

Proibição de estacionamento na Estrada Monumental, junto ao Nó do Lido, no dia 25 de julho, entre as 22h00 e as 5h00;

Condicionamento rodoviário e proibição de estacionamento, na Rua Brigadeiro Oudinot e na Praça de Tenerife, junto ao Jardim do Campo da Barca, no dia 23 de julho, entre as 9h00 e as 17h00;

Condicionamento rodoviário e proibição de estacionamento, na Travessa da Estufa e na Rua Nova da Quinta Deão, no dia 26 de julho, entre as 9h00 e as 17h00;

Proibição de estacionamento na rotunda da Rua de Leichlingen, no dia 31 de julho, entre as 9h00 e as 17h00;

Proibição de estacionamento no Largo das Torneiras, non dia 31 de julho, entre as 9h00 e as 17h00.

Em nota à imprensa, a CMF agradece compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Para mais informações, consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.