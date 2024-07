Segundo senador democrata junta-se aos apelos para que Biden abandone candidatura

Um segundo senador democrata, Jon Tester, juntou-se na quinta-feira aos apelos para que o atual Presidente norte-americano abandone a candidatura às eleições de novembro, à medida que cresce a incerteza em torno do futuro político de Joe Biden.

O senador do estado de Montana disse ao jornal local Daily Montanan que não tem "medo de enfrentar" Biden "quando está errado" e acrescentou: "Embora aprecie o seu compromisso com o serviço público e com o nosso país, acredito que o Presidente Biden não deveria procurar a reeleição para outro mandato".

As palavras de Tester juntam-se às do senador democrata de Vermont, Peter Welch, que pediu na semana passada a Biden que "se retire da corrida presidencial", após o desempenho "desastroso" do atual governante num debate contra o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump no final de junho.

Pouco depois de Tester, outro legislador democrata juntou-se ao descontentamento em torno de Joe Biden, o congressista Jim Costa, da Califórnia, que elogiou os feitos alcançados pelo Presidente, mas instou-o a "passar o testemunho à próxima geração para continuar o legado que iniciou" e pediu unidade ao Partido Democrata.

São já mais de 20 os legisladores democratas, a maioria deles representantes da câmara baixa do Congresso (Câmara dos Representantes), que solicitaram publicamente que o Presidente abandonasse a corrida eleitoral e entregasse a oportunidade a outro candidato.

Num momento em que aumenta pressão dos líderes democratas para que Biden reavalie sua candidatura, também cresceram as expectativas de que a crise seja resolvida nas próximas horas ou dias.

Segundo o jornal The Hill, que cita pessoas bem relacionadas com o Partido Democrata, Biden poderá fazer um grande anúncio sobre o seu futuro "logo após a conclusão da Convenção Nacional Republicana", que chegou ao fim na noite de quinta-feira com um longo discurso de Donald Trump.

Além disso, as fontes do The Hill indicam que a atual vice-presidente Kamala Harris poderá tornar-se a candidata na corrida presidencial se Biden se retirar, e entre os principais estrategas democratas e financiadores a questão agora é quem poderia ser o "número dois" de Harris.

Num momento em que circulam informações contraditórias sobre o futuro da campanha democrata, aliados de Kamala Harris começaram já a abordar doadores democratas para um possível apoio financeiro caso o Presidente Joe Biden desista da corrida, segundo noticiou o jornal Politico.

Contudo, na noite de quinta-feira, a presidente da campanha eleitoral de Biden, Jen O'Malley Dillon, garantiu que o Presidente "está mais determinado do que nunca a derrotar Donald Trump" e em permanecer na corrida.

No entanto, a responsável reconheceu que as últimas semanas foram difíceis para a equipa de campanha.

"Verificámos, é certo, alguma diminuição no apoio, mas é um movimento de pequena amplitude", disse.

As eleições presidenciais norte-americanas estão agendadas para 05 de novembro deste ano.