Kamala elogia Biden e diz que democrata fez mais num mandato do que muitos em dois

A vice-presidente norte-americana elogiou hoje o "profundo amor" de Joe Biden pelos Estados Unidos, no discurso de estreia como potencial candidata presidencial, destacando que o líder da Casa Branca fez mais num mandato do que outros antecessores em dois.

"O legado de conquistas de Joe Biden nos últimos três anos não tem paralelo na história moderna. Num mandato já ultrapassou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram dois mandatos", declarou Kamala Harris no seu primeiro ato como potencial candidata presidencial após a desistência do dirigente democrata, anunciada no domingo.

No relvado sul da Casa Branca e com dezenas de jornalistas, câmaras de televisão e fotógrafos em seu redor, Harris seguiu o tom adotado nas reações de influentes democratas à desistência de Biden e salientou a "honestidade" e "integridade" que o orientaram na tomada de decisão de terminar a sua campanha.

Além da desistência, Biden expressou apoio à sua vice-presidente na corrida eleitoral para a Casa Branca, agendada para 05 de novembro, para a qual já está designado o ex-presidente norte-americano e candidato republicano Donald Trump.