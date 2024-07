Trump anuncia senador J.D. VANCE como candidato a vice-presidente na corrida à Casa Branca

O ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje o senador do Ohio J.D. Vance como o seu candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano para as eleições a disputar em 05 de novembro.

O anúncio foi feito enquanto decorre a Convenção Nacional Republicana, que arrancou hoje em Milwaukee, no Wisconsin, e onde Donald Trump será confirmado como o candidato republicano às presidenciais norte-americanas.

Donald Trump pôs assim fim a uma incógnita que durava há meses, nomeando o senador de 39 anos como o seu "número dois" para a corrida presidencial.

Trump voltou-se contra o seu primeiro vice-presidente, Mike Pence, após o ex-governador do estado do Indiana ter rejeitado os esforços do magnata para anular os resultados eleitorais de 2020 com base em falsas teorias depois de ter sido derrotado por Joe Biden, o atual chefe de Estado.