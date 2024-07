Dez recomendações para lidar com o calor dos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até ao final da tarde de quarta-feira o aviso amarelo para o calor no arquipélago da Madeira.

Para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso, os cidadãos devem manter-se informados, hidratados e frescos. Nestas situações de temperaturas elevadas, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adopção de dez medidas de protecção adicionais.

1. Procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

2. Aumentar o consumo de água, pelo menos 1,5 litros, ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

3. Evitar a exposição directa ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. Utilizar protector solar com factor igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

4. Utilizar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com protecção ultravioleta;

5. Evitar actividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior;

6. Escolher as horas de menor calor para viajar de carro. Não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

7. Dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com actividade no exterior, praticantes de actividade física e pessoas isoladas;

8. Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas especificas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24;

9. Assegurar que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, directa ou indirecta;

10. Contactar e acompanhar as pessoas idosas e outras pessoas que vivam isoladas. Assegurar a sua correcta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado.