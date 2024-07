PJ detém homem por abuso sexual de crianças no Porto Alto

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje que deteve um homem, de 21 anos, suspeito da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e de três crimes de pornografia de menores agravados, praticados em Évora.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu no sábado, na localidade de Porto Alto, no concelho de Benavente, tendo o suspeito sido detido pela Unidade Local Investigação Criminal de Évora.

De acordo com a PJ, a vítima, do sexo feminino, com 13 anos, "foi sendo instigada e persuadida", desde dezembro do ano passado, a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual.

O detido vai ser presente no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora para primeiro interrogatório judicial na segunda-feira.