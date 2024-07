“Este Orçamento vai no caminho que CDS sempre defendeu de reduzir impostos e aumentar rendimentos fazendo reflectir na sociedade os ganhos do crescimento económico, amplia os apoios sociais, nomeadamente aos idosos e encara de frente o problema da habitação”. Este é o sentimento dos centristas, comungado por Sara Madalena que dá parecer positivo ao documento que ontem foi apresentado pelo secretário regional de Finanças.

A parlamentar que se estreia na Assembleia Legislativa e que terá sobre si todos os holofotes por ser a única que defenderá todas as matérias do seu partido no hemiciclo madeirense, diz ainda que “o CDS tem defendido o crescimento económico” e que o mesmo “tem que significar mais justiça social e uma melhor distribuição da riqueza criada”.

“Este Orçamento vai nesse sentido”, atesta. O CDS diz ter inscrito 80% do seu manifesto eleitoral no programa, nomeadamente na redução da carga fiscal e na melhoria dos rendimentos das famílias.