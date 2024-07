CDU diz que obra Bairro do Canto do Muro é um "crime contra o interesse público"

A CDU promoveu hoje uma iniciativa política no Bairro do Canto do Muro, no Funchal, no âmbito da sua campanha sobre "obras criminosas", tendo Edgar Silva dito que "aquele é um dos lugares mais descarados das obras do crime contra o interesse público".

O coordenador da CDU constatou que "tal como já aconteceu com o Bairro do Barro, no Caniçal, que teve de ser demolido e foi construído outro bairro alternativo", também no Bairro do Canto do Muro sucede o mesmo. Isto porque, segundo Edgar Silva, "devido a erros graves de planificação", nalguns dos prédios "pende a ameaça de derrocada e deslizamentos geológicos".

Ver Galeria

Ou seja, "também no Canto do Muro os governantes ergueram uma obra criminosa", acusou. "Este é outro dos casos em que os governantes usaram e abusaram dos dinheiros públicos sem qualquer preocupação de rigor, sem zelo pelos bens públicos, sem noção do que deveria ser a cuidada salvaguarda do superior interesse público", reforçou o dirigente comunista.

A Edgar Silva considera que "as pessoas que foram obrigadas a abandonar as habitações no Bairro do Canto do Muro estão a ser directamente lesadas, mas todas as pessoas desta Região foram vítimas deste crime contra o interesse público". "Todos fomos e somos lesados quando os dinheiros públicos são usados irresponsavelmente pelos governantes", sustentou.