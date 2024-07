Musical madeirense chega aos Açores

O musical ‘Um Pequeno ADVESSO’, um projecto da Associação Avesso e da ADBRAVA - Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, chega este fim-de-semana ao arquipélago açoriano para uma 'Aula Magna' na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.

O espectáculo que teve a sua estreia no mês passado na Ponta do Sol, representa uma adaptação da obra literária ‘O Principezinho’ de Antoine de Saint-Exupéry e é interpretado por alunos da oficina de teatro ‘Cenas do Avesso’, dos coros ‘Pequenos Avessos’ e ‘Jovens Do Avesso’ e do grupo de teatro ‘Bravinhas à Frente das Cortinas’.

‘Um Pequeno ADVESSO’ resulta da produção executiva de Maurícia Gabriel e de Joana Gomes, encenação de Joana Gomes, Maurícia Gabriel e Carlos Leonel Gomes, tendo como sonoplastia e desenho de Luz Luís Melim, ficando o design e a imagem a cargo de Roberto Ramos/Creativ.

O projecto pedagógico e artístico aborda problemáticas relacionadas com as crianças/jovens, promove a sua autonomia, envolvendo os alunos como actores sociais, na construção de um percurso conducente ao seu bem-estar pessoal e social, focado nas acções experienciais atuais de cada um deles e no papel que assumem perante a sociedade.

O grupo de artistas, composto por 52 crianças, dos 5 aos 16 anos, e 20 adultos acompanhantes, ficará alojado nos Açores no Agrupamento de Escuteiros da Freguesia de São Pedro, em Mãe de Deus, de 12 a 18 de Julho.

As receitas de bilheteira revertem para o Fundo de Apoio ao Estudante dos Serviços de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores.