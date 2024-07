Militares vão assegurar que venezuelanos possam votar em "paz e segurança"

As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) da Venezuela prometeram hoje garantir a segurança durante as eleições presidenciais de 28 de julho, para que os cidadãos possam votar "livremente e em paz".

"A FANB garantirá que a soberania popular seja expressa livremente e em paz no dia 28 de julho, para que o nosso sistema democrático, participativo e de liderança continue a tornar-se cada vez mais forte", afirmou o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, numa mensagem publicada na rede social x e citada pela agência EFE.

Através de um vídeo, Padrino disse que a instituição militar está "muito feliz porque há um ambiente eleitoral bonito e entusiasmado no país", faltando seis dias para o final da campanha.

O governante referiu que as Forças Armadas irão acompanhar a votação, "garantindo a ordem, a segurança dos eleitores que saem em paz das suas casas para cada um dos centros (...) com toda a força emocional da sua alma para expressar o seu pensamento, para definir o destino do país nos próximos anos".

Estas declarações surgem depois de o candidato à reeleição, Nicolás Maduro, ter denunciado, sem apresentar provas, alegados planos da oposição para gerar violência durante as eleições, nas quais os venezuelanos, acredita, escolherão entre "paz ou guerra".

Nos últimos dias, os militares espalharam por todas as regiões do país o material que será utilizado nas eleições, para as quais concorrem 10 candidatos, incluindo Edmundo González Urrutia, candidato da oposição maioritária, que lidera as intenções de voto, de acordo com as sondagens.