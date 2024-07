Orçamento e Plano aprovados por maioria simples

A votação final global das propostas de ‘Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’, da autoria do Governo Regional foi aprovada sem maioria absoluta.

A proposta de ORAM2024 de 2.195 milhões de euros e o plano de investimentos (PIDDAR) de 877,9 milhões passaram com votos contra do PS, JPP e IL e abstenções do CH.

De referir que a deputada do Chega, Magna Costa, esteve ausente do parlamento e não votou.

Em declarações à RTP-M, Miguel Castro, líder do Chega e deputado, disse que, após a votação, consultou o seu telemóvel e viu que tinha um e-mail da colega de bancada a dizer que "estava indisposta e que não poderia comparecer ao plenário".