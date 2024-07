CDS vai aprovar proposta de Orçamento para 2024

"É com agrado que vemos algumas das propostas do CDS nesta proposta", congratulou-se a deputada centrista Sara Madalena, avançando que o seu partido irá votar favoravelmente as propostas de ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’ e do Plano e para 2024, hoje em discussão.

A parlamentar realça ainda que este é "um Orçamento de responsabilidade, virado para a classe média, para os jovens e para os que mais necessitam".

Sara Madalena questionou ainda se há perspectiva de uma redução do IRS nos próximos anos. Rogério Gouveia enfatizou que a redução será progressiva.

A baixa do IRS, que deverá acontecer ao longo da legislatura, neste ano de 2024 deverá ter um impacto de 170 milhões de euros nos cofres da Região.

A proposta de Orçamento, hoje em discussão, tem o valor global de 2.195 milhões de euros, depois de ter negociado o Programa do Governo para a legislatura 2024-2028 com quatro forças da oposição - Chega, IL, PAN e CDS-PP. Quanto ao PIDDAR, estão previstos, praticamente, 878 milhões de euros para investimentos de âmbito regional.