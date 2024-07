"O simples aumento de apoios financeiros não resolve problemas estruturais", diz o MPT

O Partido da Terra considerou, hoje, que o aumento da 'fatia' do Orçamento Municipal do Funchal destinado à Educação, embora seja "uma medida positiva", indica "uma maior dependência dos apoios municipais por parte da população".

"O simples aumento de apoios financeiros não resolve problemas estruturais", argumenta o coordenador MPT-Madeira.

CMF aumenta apoios à Educação em 3,5 milhões de euros Executivo aprovou, hoje, 20 candidaturas a bolsas de estudos no valor de 420 mil euros

"O número de beneficiários dos apoios educacionais fornecidos pela CMF aumentou de 1.000 em 2021 para 2 mil em 2023 (...). Os dados analisados mostram uma clara tendência de aumento da pobreza e desaparecimento da classe média no Funchal entre 2021 e 2023. Embora as iniciativas da CMF como o aumento dos apoios educacionais e isenções fiscais para jovens casais, sejam passos positivos, não são suficientes para reverter as tendências negativas sem políticas mais abrangentes de geração de emprego e desenvolvimento económico", sustenta Valter Rodrigues citado em comunicado de imprensa.

Paralelamente, realça salário médio anual por agregado familiar no Funchal "caiu de 20 mil euros em 2021 para 18.500 em 2023", ao mesmo tempo que "a taxa de desemprego aumentou drasticamente de 8 por cento em 2021 para 12 por cento em 2023".

O MPT considera, por isso, que "apesar das boas intenções, a eficácia destas medidas pode ser limitada se não forem acompanhadas por políticas abrangentes de geração de emprego e desenvolvimento económico", defendendo a implementação de "medidas estruturais para revitalizar a economia local e garantir a sustentabilidade da classe média".