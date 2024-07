Vindima começa a 19 de Agosto na Madeira

O Governo Regional anunciou esta quarta-feira que a data oficial para o início da vindima na Região Demarcada da Madeira este ano será no próximo dia 19 de Agosto. A data surge após reunião com operadores económicos no Instituto do Vinho e do Bordado Madeira (IVBAM) e com a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente juntamente com o Conselho Directivo do Instituto.

O acompanhamento aos viticultores e operadores económicos tem sido concretizado pelo IVBAM que tem percorrido os diversos concelhos da Região para constatar o estado fitossanitário das uvas. Foram abordadas outras preocupações do setor com particular interesse a necessidade de valorização do trabalho na terra do viticultor, o envelhecimento, a pressão urbanística e necessidade de protecção da paisagem agrícola. Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente

O Governo Regional irá pagar mais 20 cêntimos por quilo de uvas da casta Tinta Negra reconhecendo a necessidade de apoio extraordinário a esta casta.