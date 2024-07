Primeiro prémio do Totoloto saiu em Machico há 19 anos

Foram nove trabalhadoras do infantário ‘O Barquinho’, em Machico, que ganharam o primeiro prémio do totoloto, quando corria o ano de 2005.

No total, cada trabalhadora iria ganhar cerca de 125 mil euros, isto porque o prémio superior a 1 milhão seria dividido por todas. As funcionárias desse estabelecimento jogavam “em sociedade” há 4 anos, o tempo que existia o jogo. A chave era sempre a mesma: 9, 23, 24, 27, 31 e 37. Seria essa a chave vencedora.

Houve quem não acreditasse que tinham mesmo conseguido ganhar e esperava até ao dia em que vissem o dinheiro ‘vivo’ para fazê-lo. As totalistas prometiam continuar a apostar no Totoloto, com a mesma chave ou com outra, era algo que ainda estava por decidir.