Pedro Ramos na Expomadeira

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos vários dirigentes da saúde e proteção civil, visitou, ontem, a Expomadeira, no Estádio dos Barreiros. Foi uma oportunidade de estar mais próximos da população e de dar a conhecer melhor os serviços disponibilizados à população. Os visitantes tiveram a possibilidade de esclarecer dúvidas e de proceder à inscrição no Portal do Utente do SESARAM, EPERAM, de conhecer os Programas de Saúde disponibilizados através do IASAÚDE, IP-RAM, de conhecer algumas campanhas de prevenção, através da DRS e, ainda, de praticar manobras básicas que salvam vidas, sob a orientação de profissionais do SRPC, IP-RAM.

Tal como é habitual o governante visitou os diferentes espaços e enalteceu a importância deste evento organizado pela ACIF.