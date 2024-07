Paulo Neves aguarda soluções para os dossiers “que o PS não quis nem soube resolver, durante oito anos”

“Sei bem que o seu Governo está bastante sensível para as soluções que estão em falta relativamente à Madeira e aquilo que esperamos, deste novo Governo e da sua parte, é que não siga o princípio do PS que pensa que a Autonomia significa a desresponsabilização da República” afirmou, ontem, o deputado eleito pelo PSD-Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, dirigindo-se ao primeiro-ministro Luís Montenegro, naquele que foi o primeiro debate do Estado da Nação sob a sua liderança governativa.

Conforme noticia o DIÁRIO na sua edição impressa desta sexta-feira, esta foi uma ocasião em que Paulo Neves fez questão de assinalar o facto dos madeirenses e porto-santenses terem sido “olimpicamente abandonados, durante os últimos oito anos, pelo PS”, facto que levou a que todos os dossiers referentes à Região, que eram da competência do Governo Central, ficassem por resolver, nomeadamente no que toca à mobilidade aérea e marítima, ao Subsídio de Mobilidade, às dívidas do Estado à Região e às obras de construção e requalificação das esquadras da PSP e dos tribunais, entre muitos outros exemplos.

Paulo Neves que, nesta oportunidade, apelou ao primeiro-ministro que assuma os problemas da Madeira com outra sensibilidade e atenção e garantiu ter toda a confiança de que este novo Governo saberá acompanhar e tratar os temas da Madeira como sendo “grandes temas nacionais”.