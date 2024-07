Pesca do atum nas Selvagens só depois de estudo científico

À margem da apresentação do balanço do primeiro mês do POCIR, Miguel Albuquerque foi também questionado sobre se o Governo Regional irá permitir a pesca do atum nas Selvagens, como o Chega anunciou esta terça-feira.

Sobre esta questão, o presidente do Governo explicou que neste momento está a ser elaborado um estudo científico no sentido de saber se a eventual captura de espécies migrantes, como o atum e o gaiado, põe em causa a reserva integral.

Disse ainda que isto só será decidido com base neste estudo, cuja data de finalização ainda não está definida.

Tal como foi noticiado, Miguel Castro, do Chega, referiu que “até ao momento, o Governo Regional já se comprometeu com três medidas do partido, após já ter confirmado a abertura das Selvagens à pesca do atum e do gaiado. Isto resulta directamente das negociações entre o partido e o PSD num âmbito do Orçamento Regional para 2024".