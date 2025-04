Pelo menos 400 mil pessoas participaram hoje no funeral do Papa

Pelo menos 400 mil pessoas assistiram hoje ao funeral do Papa Francisco, incluindo fiéis reunidos na Praça de São Pedro e ao longo da procissão pelas ruas de Roma, disse hoje o Ministro do Interior de Itália.

Segundo Matteo Piantedosi, entre as presentes na Praça de São Pedro e as que estiveram ao longo do caminho até à Basílica de Santa Maria Maior ascenderam a pelo menos 400 mil.

Este número revê em alta os anteriormente dados pelas autoridades.

As exéquias do Papa Francisco começaram pelas 09:00 de Lisboa (10:00 em Roma).

Após a cerimónia na praça de São Pedro, o caixão de Francisco foi trasladado para a basílica romana de Santa Maria Maior, onde o Papa declarou, no seu testamento, que queria ser sepultado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

Portugal decretou três dias de luto nacional.