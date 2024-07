É com base no Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região que se verifica que 612 milhões de euros - cerca de 69,7% do total da despesa, serão canalizados para projectos de âmbito Regional, sendo que 193,8 milhões de euros (22,1%) destinam-se a projectos desenvolvidos no concelho do Funchal, onde está incluído despesa na construção do novo hospital ou melhoramentos no porto.

Esta fatia contrasta com os 829.968 euros para a Ponta do Sol, o que representa 0,1 da distribuição da territorial do investimento.

Ainda assim, o município liderado pela socialista Célia Pessegueiro tem contemplado a Via Expresso aos Canhas, um pequeno ‘doce’ para quem há muito reivindica o acesso.

Entre os municípios com maior distribuição do investimento, ressaltam ainda os 16,2 milhões de euros para Santa Cruz, Machico também tem uma fatia de 6,1 milhões de euros, 12,3 milhões de euros para a Calheta, 10,9 milhões para Câmara de Lobos e 10,8 milhões de euros para Porto Santo, estes três últimos sob a gestão social-democrata.