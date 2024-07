É pouco comum carros a combustível arderem na Madeira?

Na tarde de ontem, o DIÁRIO noticiou que um automóvel se incendiou quando estava no estacionamento do Leroy Merlin, no Funchal. A notícia suscitou alguns comentários, que colocaram a hipótese de se tratar de um veículo eléctrico, indo essa hipótese ao encontro da ideia generalizada de que os veículos de propulsão electríca ardem mais do que os de combustão (gasolina e gasóleo). Corresponderá essa ideia à verdade?

Antes de vermos qual é o tipo de veículo que mais arde, vamos fazer um retrato do que tem sido a realidade da Madeira, no que respeita a carros incendiados.

Para este último aspecto, recorremos ao arquivo do DIÁRIO e pesquisámos as expressões: automóvel incendeia-se; automóvel incendiou-se; carro arde; carro ardeu; carro incendeia-se; carro incendiou-se; fogo em automóvel; incêndio em automóvel; incêndio em carro.

A pesquisa permitiu identificar 237 notícias referentes a veículos automóveis que se incendiaram na Madeira. Até 2013, não identificámos qualquer ano em que o número destes incêndios se tenha aproximado de uma dezena. Mas, de 2014 em diante, em todos os anos, houve sempre pelo menos dez carros ardidos.

A contabilização indicia que no ano em curso, 2024, será batido o recorde de carros incendiados na Madeira. Ainda estamos a entrar no segundo semestre e já foram registados tantos incêndios como no ano 2014, aquele com maior número: 17. Basta haver mais um incêndio, para que 2024 seja ano recordista.

Assim, como se pode constatar, não se pode afirmar ou pressupor que é pouco comum haver veículos automóveis na Madeira a incendiarem-se.

Passemos, então, ao segundo aspecto em análise. Haverá mais incêndios em veículos de propulsão eléctrica do que em carros de combustão interna (gasolina e gasóleo)?

Para respondermos a esta questão, socorremo-nos de um estudo internacional, da Agência de Contingências Civis da Suécia e citado pelo jornal Observador, a 5 de Dezembro de 2023.

Uma das conclusões do estudo é que a frequência de incêndios em veículos a gasolina ou gasóleo é muito superior à regista em veículos eléctricos. O estudo mostrou que, por cada 100 mil carros a combustão, 68 sofrem incêndios, enquanto entre veículos eléctricos esse número é de apenas 3,8.

Outros dados revelados, ainda que devam ser olhados com prudência, por provirem de um fabricante de automóveis eléctricos, são da Tesla.

A análise que o fabricante fez a incêndios ocorridos nas estradas dos Estados Unidos da América, entre 2012 e 2021, indica que os carros da marca (Tesla) têm 11 vezes menos probabilidades de se incendiarem por quilômetro percorrido, em comparação com veículos a combustão. Estes dados incluem todas as causas de incêndio, não apenas as originadas pelos próprios veículos.

Os dados, aqui transmitidos, demonstram que, apesar das percepções comuns, os veículos eléctricos são menos propensos a incêndios do que os veículos a combustão. Isso deve-se, indicam os mesmos estudos, em parte, ao menor número de componentes inflamáveis presentes nos veículos eléctricos e à menor probabilidade de derramamento de combustível, que é uma causa comum de incêndios em automóveis a combustão.

No entanto, a abordagem, até agora feita, incidiu nas probabilidades de início de incêndio e não nas consequências dos mesmos. As temperaturas que atingem um incêndio num veículo eléctrico, são muito superiores às de um a combustão. Por outro lado, são mais difíceis de apagar e podem reacender-se, devido a reacções químicas dos componentes das baterias.

A DW, em Julho de 2023, também abordou o tema e tentou responder a dúvidas sobre incêndios em caso de colisão. “Os veículos eléctricos são projetados de modo que, em caso de defeito ou acidente, a bateria é automaticamente desconectada de todos os outros componentes e cabos, para que a corrente elétrica não possa ser transmitida.”

“Dessa forma, é altamente improvável que o automóvel se incendeie após um acidente. Segundo o Automóvel Clube da Alemanha (Adac), os carros eléctricos performam (têm um desempenho) melhor nos testes de colisão do que os convencionais.”

“O Corpo de Bombeiros alemão também chegou a conclusão semelhante.”

Assim, conclui-se que é falso considerar pouco frequentes incêndios de automóveis na Madeira e também que os veículos eléctricos ardem mais do que os a combustão.