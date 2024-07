Clube de Ecologia Barbusano faz balanço de um ano lectivo

O Clube de Ecologia Barbusano, um clube criado na Escola Francisco Franco no ano de 1988, realizou este fim-de-semana o seu almoço-convívio de final de ano lectivo. O local escolhido foi o parque de merendas dos Lamaceiros, na Santa do Porto Moniz. Após um ano de actividades, esta foi uma oportunidade para os sócios do clube e comunidade educativa confraternizarem, desfrutando da comida e da bela paisagem deste sítio.

O clube tem 36 anos e apresenta um interessante currículo na divulgação e sensibilização para as questões ambientais e do património construído. Com uma aposta grande nas saídas de campo, este ano foi realizado um conjunto de sete, que abrangeu os concelhos de Machico, Calheta, Santa Cruz, Santana, São Vicente e Porto Moniz.

A “leitura” da paisagem, com referência a aspetos biológicos, geológicos e culturais relevantes, mas também o alerta sobre o estado de conservação da natureza e as ameaças que pairam sobre esta, foram uma constante deste clube escola. A problemática das plantas invasoras, do abandono dos campos e de um número de turistas que excede, em muito, a capacidade de carga de áreas naturais sensíveis, pondo em causa a sua salvaguarda, são questões que preocupam este clube e que deveriam ser seriamente analisadas por quem de direito. O clube também promoveu um conjunto de quatro conferências, versando sobre temas como a problemática dos resíduos, das alterações climáticas, da biodiversidade, do turismo e da agricultura. Estas foram dirigidas aos alunos de10º, 11º e 12º anos, provenientes dos cursos Profissionais, CEF e Científico-humanísticos, e a docentes desta escola.

As actividades realizadas pretenderam alertar a Comunidade Educativa para questões que são do interesse público. Cada um de nós desempenha um papel relevante relativamente ao ambiente, sendo importante fazer a devida sensibilização para o facto, para que ninguém se mantenha alheado e todos trabalhemos para o bem comum.