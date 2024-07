Presidente da Federação Internacional de Motociclismo lamenta "grande perda"

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, lamentou hoje a morte de Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), considerando que "é uma grande perda para o país".

Em declarações à agência Lusa, Jorge Viegas reconheceu Paulo Pinheiro uma figura "muito importante para o desporto motorizado em Portugal, nomeadamente no que toca a provas internacionais, como o MotoGP, Fórmula 1 ou Mundial de Superbikes", campeonatos que trouxe para o circuito algarvio.

"Nos últimos tempos colaborámos imenso para manter o GP de Portugal de MotoGP e para ajudar alguns pilotos portugueses a competirem em campeonatos internacionais", explicou Jorge Viegas, que preside ao organismo máximo do motociclismo mundial.

Viegas admitiu que o falecimento de Paulo Pinheiro "é uma grande surpresa porque era muito novo e ainda tinha muito para dar".

"É uma grande perda para o país porque era um promotor daqueles à séria", concluiu Jorge Viegas, deixando "sentidas condolências à família e a todos os que trabalhavam com ele".

O fundador e atual presidente do Conselho de Administração do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, morreu hoje, aos 52 anos, informou a assessoria do circuito algarvio.

"É com enorme pesar e consternação que a Administração do AIA comunica o falecimento do engenheiro Paulo Pinheiro, seu fundador e Presidente do Conselho de Administração", lê-se no comunicado.

Paulo Pinheiro foi vítima de doença oncológica fulminante.