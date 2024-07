Representante da República lamenta morte da professora Joana Coelho

O Representante da República para a Região emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da professora Joana Coelho, "uma das personalidades mais conhecidas e respeitadas no Porto Santo ao longo das últimas décadas", que desempenhou numerosas

funções públicas desde Abril de 1974.

"Ao longo da sua actividade pública, desempenhou também funções de Presidente da Assembleia Municipal, de Presidente da Casa do Povo, e, entre 1992 e 1996, exerceu o seu mandato como deputada na Assembleia Legislativa Regional, onde teve um papel fundamental na dinamização e aprovação de iniciativa legislativas em benefício da sua ilha natal, com particular destaque para o processo de elevação da Vila Baleira a Cidade do Porto Santo, que viria a concretizar-se em 1996", indica a nota enviada à imprensa.

A professora foi condecorada pelo Presidente da República, em 2015, com ao Grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública.

" À família da Professora Joana Coelho o Representante da República apresenta sentidas condolências", termina.