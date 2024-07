Madeira SAD vai defrontar o Anagennisi Artas da Grécia

A equipa feminina do Madeira Andebol SAD, dirigida pela técnica Sandra Fernandes, vai participar na EHF European Cup, 2.ª Eliminatória frente ao Artas da Grécia. A primeira mão está agendada para os dias 5 ou 6 de Outubro, na Grécia Uma semana mais tarde, a 12 ou 13 de Outubro realiza-se a 2.ª mão no Funchal.

Um adversário bem conhecido das madeirenses pois em 1999/2000 defrontaram este emblema para a Taça dos Campeões com vitória no Funchal do Madeira SAD por 29-28 e derrota na Grécia por 34-24. Em 2004/2005 de novo estiveram frente a frente com vitória no Funchal do Madeira SAD por 29-27 e derrota na Grécia por 32-30.