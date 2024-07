Presidente da Confederação Europeia deixa elogios ao 'BTLR.Funchal'

A presidente da Confederação Europeia de Pentatlo Moderno, Tatiana Ardabieva, deixou vários elogios à organização do Campeonato Europeu de Biatle, Triatle e Laser run, que se realizou na semana passada, no Centro Náutico de São Lázaro, no Funchal.

A dirigente russa afirma que foi "um evento extraordinário com uma organização de alto nível", o que sublinha "não ter sido surpresa nenhuma", pois salienta que a Federação portuguesa é um dos "parceiros mais confiáveis" da Confederação Europeia de Pentatlo Moderno.

"Este Campeonato Europeu foi um verdadeiro festival de desporto", sublinha, acrescentando que em nome de todas as nações europeias deixa um "sincero agradecimento".