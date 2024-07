CDS pretende que as RUP tenham total controlo dos seus mares

A deputada Sara Madalena (CDS) defendeu que as RUP tenham total controlo dos seus mares, em prol do seu desenvolvimento.

A deputada deu alguns exemplos do que é necessário conseguir, como a renovação total da frota pesqueira e a investigação nos mares, nas energias renováveis e ambientes.

Rogério Gouveia foi ao encontro da deputada e lembrou os esforços para manutenção e melhoria do POSEI.

O governante alertou, no entanto para as dificuldades que as RUP terão para cumprir os objectivos, como os impostos às regiões continentais.

Na insistência, Sara Madalena reivindicou o acesso dos habitantes das RUP ao espaço europeu, em idênticas condições às dos continentais,.

Rogério Gouveia disse que o POSEI transportes, para pessoas e mercadorias, é uma das grandes reivindicações das RUP e que parece haver sensibilidade da Comissão para o conceder.