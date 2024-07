Festa de Encerramento de Ano Lectivo na EB1/PE da Lombada- Ponta do Sol

A EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol brilhou com a sua festa de encerramento de ano letivo, enchendo de orgulho alunos, pais e professores. O evento foi repleto de momentos musicais emocionantes, entrega de diplomas aos finalistas, um animado lanche convívio e um espetáculo de luz e cor intitulado "Renata, a Pirata", apresentado com maestria por Natália Bonito.

Os alunos mostraram todo o seu talento musical em várias apresentações durante o evento, emocionando os presentes com suas performances vibrantes e cheias de energia. A entrega de diplomas aos finalistas foi o ponto alto da cerimónia, reconhecendo o esforço e dedicação de cada aluno ao longo do ano letivo.

O sucesso do evento não teria sido possível sem o apoio fundamental da Junta de Freguesia, na pessoa do Presidente, que não só ofereceu o espetáculo como esteve presente, enriquecendo a festa com sua presença. A LuxStar Iluminações também foi fundamental, providenciando um espaço coberto confortável para o lanche. A SolLaser foi responsável pelos mimos oferecidos aos finalistas, enquanto a PaulArtes criou um cantinho especial dedicado aos formandos, tornando o dia ainda mais memorável.

A comunidade escolar da EB1/PE da Lombada agradece a todos os colaboradores, pais, e amigos que tornaram esta festa possível, celebrando o encerramento de mais um ano letivo com alegria, união e muita emoção.