PS ainda não decidiu sentido de voto no Orçamento da Região

O PS-Madeira ainda não decidiu o sentido de voto do Orçamento da Região, que vai ser debatido e votado na próxima semana.

Na abertura do ciclo de conferências RE:PENSAR A MADEIRA, com debate sobre Orçamento, Paulo Cafôfo disse que o PS vai apresentar um conjunto de propostas e que a sentido de voto será definido depois de verificada a receptividade às propostas e soluções do partido.

O presidente do PS disse que, ano após ano, há um conjunto de questões que se colocam, sempre as mesmas, o que reflecte a adopção de medidas e prioridades erradas. Cafôfo especificou com saúde, habitação, educação e rendimentos. Exactamente as áreas em debate, nesta manhã.

Mas, garante Cafôfo, o PS não é um partido de protesto e, por isso, também vai apresentar propostas. Uma delas é a redução da despesa supérflua que exemplifica com a PPP rodoviárias, os gastos das sociedades de desenvolvimento e em cargos políticos, em departamentos do governo e nos gabinetes dos governantes.

Paulo Cafôfo recusou-se a comentar o encontro de ontem, do grupo de militantes com formato e objectivos semelhantes do PS, de hoje. Apenas lembrou que está num encontro do PS, promovido pelo Gabinete de Estudos coordenado por Luisa Paolinelli.