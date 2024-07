PAN reserva sentido de voto mas acha "positivo" prioridade área social

Uma das boas leituras que o PAN faz ao Orçamento Regional é o facto do documento “priorizar a área social”, no entanto será preciso “analisar se as medidas contempladas de facto se materializam numa diminuição da despesa das famílias e num aumento do poder de compra", começa por evidenciar.

“Este orçamento contempla também algumas das medidas do PAN que conseguimos numa primeira vista detectar, como a esterilização gratuita aos animais, o centro de juventude, o passe-saúde para os porto-santenses, o complemento para vítimas de violência doméstica e a valorização dos bombeiros, profissionais e voluntários, o que são medidas fundamentais” para a deputada Mónica Freitas.

Ainda assim, adianta que o sentido de voto fica reservado “para depois da análise que este documento exige e merece”, no entanto deixa a garantia que os madeirenses e porto-santanses “podem contar com a responsabilidade de sempre do PAN, que colocará em primeiro lugar o interesse da população”.

Até lá, o PAN dentro da equipa de trabalho já dividiu os documentos e estaremos dedicados à sua análise com sentido de responsabilidade pois é fundamental a viabilidade financeira deste orçamento, com transparência sendo crucial que as pessoas tenham consciência da exigência do trabalho e com rigor porque estamos a falar de um documento imprescindível e com impacto directo na vida das pessoas, das empresas e na aposta que se faz efetivamente na área ambiental”.