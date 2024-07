PS inicia ciclo de conferências RE:PENSAR A MADEIRA com debate sobre Orçamento

O PS-M inicia, hoje, no Hotel Barceló Funchal, o ciclo de conferências RE:PENSAR A MADEIRA com debate sobre Orçamento. Sob o tema O Orçamento para lá dos números, o primeiro encontro está prestes a começar.

Como explica o PS em nota à imprensa, “o debate será composto por dois painéis, com oradores especialistas em diferentes áreas. Na primeira mesa redonda, sobre Economia e Finanças, serão abordadas questões relacionadas com o turismo, o digital, a diversificação económica e a redução de impostos, contando, para o efeito, com a participação de Sérgio Ávila, economista, deputado na Assembleia da República e ex-vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Gonçalo Caleia Rodrigues, engenheiro agrónomo, doutorado em Engenharia de Biossistemas e ex-secretário de Estado da Agricultura, Eduardo Fermé, professor catedrático da área da inteligência artificial na Universidade da Madeira e doutorado em ciências da computação, e Sérgio Gonçalves, economista, eleito deputado ao Parlamento Europeu e ex-presidente do PS-Madeira.”

“O segundo painel, dedicado às áreas da Habitação, Saúde e Educação, contará com os contributos de Ana Cruz, jurista, docente na Universidade de Aveiro e especialista em habitação, Bruno Martins, arquiteto e ex-vereador na Câmara Municipal do Funchal, Sara Cerdas, médica, deputada ao Parlamento Europeu e eleita deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Gonçalo Jardim, enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, e Cristina Trindade, professora doutorada em História Moderna e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.”