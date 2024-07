Hino, lapas e máquina do soco

O presidente chegou à Festa da Lapa esta tarde e logo foi brindado com o hino pela Banda Municipal Paulense. De seguida entrou nos bares cumprimentando um a um os donos dos estabelecimentos e das barracas que preenchem o porto de pesca da freguesia do Paul do Mar, mas antes de chegar ao cais foi desafiado pelo presidente da Junta a entrar na brincadeira e bater o recorde da máquina do soco, Miguel Albuquerque não hesitou e aceitou o repto.

Tirou o casaco que vestia enquanto o autarca paulense colocava a moeda na máquina e antes de desferir o movimento contínuo disse para Paulo Sérgio Rodrigues, curiosamente eleito pela lista do CDS: “Vê bem como se faz”.

A reacção do autarca da costa Oeste foi pronta. “Presidente, rebentou a máquina”, mas não, na verdade o governante ficara a 21 pontos do máximo registado.

Refeito do esforço fisíco, anunciou que o período de defeso da apanha da lapa vai passar de cinco para seis meses.

A portaria regulamentar está pronta e deverá entrar em vigor nos próximos dias, anunciou esta tarde o presidente do Governo Regional, sublinhando que esta medida vai ao encontro de um desejo dos apanhadores que sugerem a “necessidade de preservar os stocks existentes” e assegurar o estabelecimento de um período para protecção da reprodução da lapa.