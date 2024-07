Dois portugueses entre as vítimas mortais de acidente com obra em Lausana, Suíça

Dois portugueses estão entre as quatro vítimas mortais resultantes de um acidente numa obra de construção civil na cidade suíça de Lausana, disse à Lusa fonte do Ministério de Negócios Estrangeiros.

O acidente, resultado da queda de andaimes da obra, provocou ainda oito feridos, cujas nacionalidades não foram ainda determinadas.

A maioria dos trabalhadores na obra são portugueses e albaneses.

A zona envolvente do acidente foi fechada e no local compareceram 180 operacionais, entre polícias, bombeiros, socorristas e psicólogos.

Quanto às duas restantes vítimas mortais, uma tem nacionalidade albanesa e a outra está ainda por apurar.

A queda dos andaimes, ligados à construção de um edifício de 19 andares, com 60 metros de altura, ocorreu cerca das 09:25 locais (08:25 em Lisboa).

Um comunicado da polícia do cantão de Vaud, onde ocorreu o acidente, refere que, além dos quatro feridos graves, há ainda a registar dois feridos moderados e outros dois feridos ligeiros.

O Ministério Público de Vaud já abriu um inquérito criminal para determinar as circunstâncias e as causas do acidente.

O jornal suíço Le Temps noticiou, na sua página na Internet, que o acidente se poderá dever à queda de um monta-cargas, que arrastou os andaimes.

Segundo a imprensa suíça, um complexo desportivo nas imediações do local do acidente está a ser utilizado para prestar socorro aos feridos.