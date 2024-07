Inglaterra passa às meias-finais ao vencer a Suíça nos penáltis

A Inglaterra qualificou-se hoje para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer a Suíça por 5-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, em Düsseldorf, na Alemanha.

No terceiro jogo dos 'quartos', os helvéticos adiantaram-se por Breel Embolo, aos 75 minutos, mas Bukayo Saka empatou, aos 80, com a igualdade a manter-se até aos penáltis, nos quais só Manuel Akanji falhou.

Nas meias-finais, num jogo marcado para quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Dortmund, a Inglaterra vai defrontar o vencedor do embate entre os Países Baixos e a Turquia, que se defrontam hoje em Berlim.