Obras de renovação do bairro do Pico dos Barcelos avançam já neste ano

A Câmara Municipal do Funchal vai avançar, no decurso deste ano, com as obras de reabilitação do conjunto habitacional do Pico dos Barcelos, em Santo António. A garantia foi deixada esta tarde pela presidente da autarquia, Cristina Pedra, durante a apresentação do terceiro e último trabalho da temporada artística 2023/2024 do projecto ‘Escutar’, que teve lugar no mencionado bairro.

O executivo camarário tem vindo a fazer intervenções nos diversos bairros sociais, no que vai representar um investimento global de 6 milhões de euros até final do mandato. A autarquia tem à sua responsabilidade, através da Sociohabita, 33 bairros sociais, o que, segundo Cristina Pedra, “mostra bem a preocupação” do executivo em matéria de habitação, não só em termos de construção, como também no que diz respeito à remodelação e requalificação de bairros que foram construídos há duas décadas e que precisam de manutenção.

Foto CMF

Quanto ao projecto ‘Escutar’, que é dinamizado pela CMF, em colaboração com a Sociohabita e com o Departamento da Cultura, a autarca lembrou que a iniciativa passou pelos conjuntos habitacionais do Palheiro Ferreiro e Quinta Josefina. Com um investimento total de 30 mil euros, o projecto visa a realização de residências artísticas de 3 meses, com dois artistas locais convidados das artes performativas e artes visuais, sendo seis no total, nomeadamente STG Crew, Cristiana de Sousa, Ricardo Brito, Rosa Moniz, Marta Garcês e Zeca Diogo.

Esta tarde, a presidente da CMF agradeceu a participação dos moradores, artistas e todos os profissionais do município envolvidos.

Para a segunda edição, que arrancará ainda este ano, Cristina Pedra deixou o compromisso de “duplicar” o número de artistas abrangidos, bem como o número dos bairros envolvidos, passando para doze artistas em seis bairros camarários e por um período de 4 meses em cada um dos bairros. “É um incentivo para que os artistas, em especial os jovens, possam fazer da sua arte a sua vida profissional. Esta tem sido uma metodologia que nós temos apostado no nosso mandato, mas também intervindo na área social, desenvolvendo sinergias, criando um espaço de convívio de comunidade”, adiantou.

O projecto ‘Escutar’ no bairro do Pico dos Barcelos contou com a participação da artista Marta Garcês, que desenvolveu com os moradores um trabalho performativo sob o tema “Histórias de Vida”. Já o artista Zeca Afonso criou o projecto intitulado “Degraus”.