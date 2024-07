Junho mais quente na Madeira, mas com sol encoberto

No mês de Junho de 2024 houve mais calor, mas menos horas de sol descoberto, revelou hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) com base em dados cedidos pela delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com a mesma fonte, a temperatura média mais elevada (21,9°C) foi registada na estação do Lugar de Baixo e a temperatura média mais baixa foi registada no Chão do Areeiro (12,1°C).

Refira-se que sete estações meteorológicas na RAM apresentaram valores superiores às normais climatológicas de Junho (isto é, dados diários e valores acumulados no mês), destacando-se o Santo da Serra com mais 2°C de desvio face à normal desta estação.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de Junho, o extremo máximo de temperatura, 28,3°C, foi registado na estação do Porto Moniz, no passado dia 6 de Junho.

Já o extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (3,2°C no dia 21).

Destaque ainda para as estações do Lido e do Lugar de Baixo que registaram 11 dias com temperaturas máximas superiores a 25ºC, em Junho, quando o valor da normal para esta última estação, é de 2,8 dias.

Santo foi onde choveu mais

No que toca à chuva, de acordo com a informação divulgada pela DREM, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação do Santo da Serra (91,1 milímetros). No entanto, se estivermos a falar de precipitação diária foi, no dia 7 de Junho, na estação da Ponta de São Lourenço, que verificou o valor mais elevado (26,4 mm).

“Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Junho, destaca-se a estação do Chão do Areeiro com uma anomalia negativa de 32,4 mm, sendo a normal igual a 69,9 mm. As restantes estações apresentaram valores positivos, tendo-se destacado a estação do Santo da Serra com um valor de 25,7 mm em relação à normal (65,4 mm)”, acrescenta o IPMA.

Olhando para os dias com precipitação (que dividem em: dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (28 dias).

Já o máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação de Santana (13 dias).

A estação do Santo da Serra registou ainda dois dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais).

Humidade atingiu máximo em oito estações meteorológicas

Segundo a delegação a Madeira do IPMA, em Junho de 2024, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 59 por cento no Pico do Areeiro e 95 por cento no Santo da Serra.

O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2 por cento) foi registado na estação do Pico do Areeiro no dia 22 de Junho, enquanto o valor máximo (100 por cento) foi atingido em oito estações, em diferentes dias do mês.

Vento chegou aos 82km/h no extremo Leste da ilha

Em Junho de 2024, entre as estações com anemómetro, foi na estação da Ponta de São Lourenço que se registou a maior intensidade média do vento (23,4 km/h).

Por outro lado, foi na estação do Monte/Quinta Jardins do Imperador que se registou a média mais baixa (3,8 km/h).

Já a maior rajada do vento do mês de Junho, de 82,0 km/h, foi registada no dia 24, na Ponta de São Lourenço.

Funchal com menos horas duas de sol

Apesar de quente, o último mês de Junho foi mais encoberto do que o normal.

A insolação (número de horas de Sol descoberto) foi de 221,4 horas em Santa Catarina/Aeroporto, e de 132,1 horas no Observatório do Funchal, sendo que o valor normal desta última estação é de 150,6 horas.

Temperatura da água do mar dentro do normal

Os dados revelados pela DREM dão ainda conta que, em Junho, a temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi 20,8 °C, um ligeiro acréscimo (mais 0,7°C) em relação ao valor da normal para este mês.

A média mais alta foi registada no dia 28 (21,7°C) e a mais baixa (20,1°C) no dia 8.