SANAS regista 79 ocorrências nas praias da Madeira em Junho

No final do primeiro mês de vigilância balnear pelos nadadores salvadores profissionais, nas praias à responsabilidade do SANAS Madeira, contabilizaram-se 79 ocorrências, revela a associação humanitária em comunicado de imprensa.

"Entre o dia 1 e dia 30 de Junho destaca-se a paragem cardiorrespiratória revertida no local, um membro superior fraturado, as múltiplas feridas ligeiras e a uma maior incidência na necessidade de assistência à faixa etária dos jovens adultos (entre os 18 e os 30 anos)", indica o SANAS, precisando que esta faixa etária representa 34 por cento do total das ocorrências.

Refira-se ainda que, das 79 ocorrências registadas, 27 aconteceram no mar e 54 (68 por cento) resultaram em feridas ligeiras.

O SANAS Madeira dispõe de 13 postos, distribuídos por 11 praias da Região.