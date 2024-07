Transinsular instala dispositivos da Vodafone para monitorizar em tempo real os seus contentores

Um dos mais recentes investimentos da Transinsular trata-se da instalação de dispositivos tecnológicos na sua frota de contentores, que permitem monitorizar em tempo real, a localização e a integridade dos mesmos. Estes equipamentos são totalmente desenhados e fabricados em Portugal e visam obter maiores ganhos de eficiência, reforçando a aposta no serviço ao cliente. A liderança do desenvolvimento e implementação da solução Smart Tracker foi da Vodafone Portugal.

Segundo explica nota à imprensa, estes dispositivos estão equipados com GPS e a funcionar sobre rede móvel da Vodafone, oferecendo uma monitorização precisa graças a um sensor e um acelerómetro que identificam a data, a hora, o local e o ponto específico do contentor que sofreu impactos. Têm uma autonomia de bateria de até 7 anos e possuem a certificação IP68, garantindo protecção contra a poeira e resistência à água.

Matthieu Roger, Administrador da Transinsular, do grupo ETE, afirma que a empresa está muito satisfeita com os resultados deste projecto. "Com características diferenciadoras no mercado, esta tecnologia permite à Transinsular otimizar a rotação dos seus contentores em 20% e reduzir custos operacionais, contribuindo diretamente para um aumento significativo da eficiência de toda a operação com reflexos positivos no serviço ao cliente, que é desde sempre a nossa prioridade", explica.

Por seu lado, Henrique Fonseca, Administrador da Unidade de Negócios Empresariais da Vodafone Portugal, indica que "o Vodafone Smart Container é mais um exemplo de uma solução feita de raiz para responder a necessidades concretas dos clientes, que resultam do trabalho e da criatividade do nosso ecossistema de Parceiros, aliados à capacidade e fiabilidade da nossa rede. O facto de termos o maior armador português como primeiro Cliente desta solução é um motivo de orgulho para a Vodafone, tanto mais que leva a bordo inovação made in Portugal até vários pontos do mundo".

"A Transinsular está comprometida em continuar a melhorar o serviço ao cliente, com informações precisas sobre a respetiva carga e menos tempo despendido na identificação das unidades utilizadas que assim são disponibilizadas ao cliente seguinte de forma mais rápida. A melhoria na gestão operacional e a redução de longstandings já estão a resultar num aumento da reutilização de equipamento por parte dos clientes", termina.