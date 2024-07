Céu pouco nublado na previsão do tempo para este domingo na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo na Madeira aponta para céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. No entanto, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 35 km/hora) de nordeste.

A temperatura do ar vai oscilar entre os 20 e os 26 graus na Madeira e entre os 19 e os 23 graus no Porto Santo.

Especificamente para a área do Funchal, a previsão é de céu em geral pouco nublado, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, com vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros de altura e na costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura.

A temperatura da água do mar vai rondar os 21/22ºC.