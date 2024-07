Albuquerque garante cumprimento do Orçamento com redução fiscal

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, mostrou-se confiante na aprovação do Orçamento da Região para 2024 ainda este mês, garantindo o cumprimento integral do documento que prevê a redução fiscal, nomeadamente do IRS e do IRC.

À chegada ao Estádio dos Barreiros, onde esta sexta-feira, 5 de Julho, é inaugurada a 39.• Expo Madeira, o chefe do executivo madeirense assegurou trabalho para que a economia regional continue a crescer, tal como tem crescido “nos últimos 36 meses”.

“Não há nenhuma razão para apreensão”, tranquilizou Albuquerque, afirmando que a Madeira “tem um problema de sucesso”, pelo que a economia continuará a crescer.

A Expo Madeira decorre até 14 de Julho no Estádio dos Barreiros, contando com cerca de 80 expositores.

A mostra das actividades económicas, promovida pela ACIF, promete muitas novidades, variedade e, como vendo sendo habitual, ofertas.